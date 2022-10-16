Более 90% украинцев считают, что война закончится победой Украины

На сегодняшний день проведено семнадцать таких опросов.

В интервью Украинской службе Би-би-си глава "Рейтинга" Алексей Антипович отметил, что в окончательную победу Украины верят более 90% респондентов, хотя представления о временных рамках этой победы изменились от нескольких недель весной этого года до 6-12 месяцев на сегодняшний день. Для 50-60% победа - это восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, хотя присутствуют и более агрессивные настроения.

По словам Антиповича, хотя традиция недовольства властью и желание ее сменить вскоре после выборов для Украины характерны ("Украинец всегда плохо относился к власти. Может быть, это какая-то наша ментальная черта, потому что власть в Украине всегда была чуждой", - говорит Антипович), степень удовлетворенности действиями президента сейчас держится на уровне 84%. У Зеленского таких показателей не было даже на пике доверия к нему осенью 2019 года, напоминает он.

Антипович также отметил снижение популярности русского языка. Если до войны в повседневной жизни использовали русский язык около четверти украинцев, (а в 2010-2012 годах – почти половина), то теперь – лишь 13%.

В настоящий момент 76% украинцев называют украинский родным языком. В 2012 году их было 57%. Этот рост длился долго, примерно с 2014 года. И 86% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком – до войны их было примерно две трети. Предоставление русскому языку статуса второго государственного языка в настоящее время поддерживают 3% украинцев.

Различия между регионами страны тоже сглаживаются, считает Антипович. Признание ОУН-УПА борцами за независимость Украины поддерживают 80% жителей - более 90% на западе, более 80% в центре, почти 80% на юге. Степан Бандера также стал героем для всех украинцев.

"Я не думаю, что житель юга, востока или центра прочитал или узнал что-то новое о Степане Бандере за эти годы. Он просто понял, что Россия – враг. Соответственно, каждый, кто отстаивал свою независимость от нее, – наш", - сказал Антипович.

Отношение украинцев к жителям самопровозглашенных республик и Крыма по ходу войны заметно ухудшилось, и Антипович предполагает, что реинтеграция этих людей в Украину будет весьма болезненной.

Более 99% украинцев согласны с тезисом "Россия – враг". В марте 13% украинцев положительно относились к россиянам, в апреле – 8%, а в августе – 3%.

80% опрошенных не видят никаких возможностей восстановить отношения с россиянами или говорят, что на это уйдет 20-30 лет.