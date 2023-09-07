Более 70% респондентов в 36 странах считают РФ угрозой миру

Больше всего респондентов согласились с утверждением о российской угрозе всему миру (более 90 процентов) в соседних с Россией Финляндии, Японии и Польше, а также Дании.

"Лучшие страны" - Швейцария, Канада, Швеция, Австралия и США

В общем списке "лучших стран мира" РФ опустилась на одну позицию и заняла 37-е место. Годом ранее она упала на 12 строк, что стало рекордным обвалом в истории исследования U.S. News & World Report. Лучшей страной мира признана Швейцария, в первую пятерку вошли также Канада, Швеция, Австралия и США, за ними следуют Япония, Германия, Новая Зеландия, Великобритания и Нидерланды. Украина на фоне продолжающегося российского вторжения опустилась в общем рейтинге на шесть позиций до 68 места. При этом 67 процентов всех респондентов согласились с тем, что их страны должны поддерживать Украину, обороняющуюся от РФ - это на 5 процентных пунктов меньше, чем в 2022 году.