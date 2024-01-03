Более 70 человек погибли при взрыве на кладбище в Иране

Взрывы произошли в городе Керман на юго-востоке страны. По сообщениям местных СМИ, взрывные устройства были заложены в сумки и активированы дистанционно. Изначально местные чиновники сообщили иранским государственным СМИ, что "еще не ясно", был ли взрыв бытовым или терактом, сообщает AFP. Позднее власти официально заявили, что причиной взрыва стала "террористическая атака", не уточнив, кто за ней стоит. Пострадали по последним данным более 70 человек.