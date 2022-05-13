Более 6 миллионов человек покинули Украину с начала войны

Большинство жителей Украины уехали в Польшу (3,3 млн человек), Румынию (900 тысяч), Россию (780 тысяч), Венгрию (580 тысяч), Молдову (450 тысяч) и Словакию (400 тысяч).
Кроме того, отмечает агентство, более восьми миллионов человек были перемещены внутри страны.
Ранее ООН представила данные по убитым мирным жителям в Украине. По состоянию на 11 мая погиб 3541 человек, были ранены 3785 мирных жителей. Среди погибших — 239 детей. Фактические цифры жертв могут быть значительно выше.
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