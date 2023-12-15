Более 500 человек оказались в больнице в результате столкновения поездов метро в Пекине

 
bbcrussian.com
Workers attach a crane onto train carriages at the site of a train collision on the western district in Beijing, Friday, Dec. 15, 2023. Two subway trains have collided in heavy snow in Beijing, sending over 500 people to the hospital, including more than 100 with broken bones. Authorities said Friday the accident occurred the previous evening in Beijing's mountainous west on an above-ground portion of the sprawling subway system's Changping line. (AP Photo/Ng Han Guan) XHG103
Workers attach a crane onto train carriages at the site of a train collision on the western district in Beijing, Friday, Dec. 15, 2023. Two subway trains have collided in heavy snow in Beijing, sending over 500 people to the hospital, including more than 100 with broken bones. Authorities said Friday the accident occurred the previous evening in Beijing's mountainous west on an above-ground portion of the sprawling subway system's Changping line. (AP Photo/Ng Han Guan) XHG103
ФОТО: AP / Scanpix

Более 500 человек, 102 из них с серьезными переломами, попали в больницу после столкновения двух поездов метро в Пекине.

Авария произошла вечером в четверг в час пик на крутом спуске на наземном отрезке путей. Причиной столкновения стал сильный снегопад.

В пятницу утром 423 пострадавших были выписаны из больницы.

67 остаются под наблюдениям врачей, состояние 25 из них, по словам медиков, нуждаются в дополнительном уходе.

Подобные инциденты не часто происходят на общественном транспорте китайской столицы.

Непогода привела к сбою в сигнальной системе, одному из поездов пришлось резко тормозить, а следовавший за ним состав не успел остановиться из-за скользких путей, объяснили в транспортном управлении Пекина.

В результате столкновения два вагона одного из поездов сошли с рельсов.

На многочисленных видео с места аварии видно, что в обоих поездах было много пассажиров из-за часа-пик.

Составы были обесточены, и люди оказались в полной темноте и духоте. Некоторые использовали аварийные молотки, чтобы разбить стекла и впустить внутрь свежий воздух.

Многие пользователи китайских соцсетей написали негодующие посты с критикой транспортных властей.

«Неужели в пекинском метро нет обслуживающего персонала? Нет регулярных проверок? Не слишком ли легкомысленно мы относимся к жизням сотен людей», - написал один из пользователей Weibo.

Пекинское метро находится под контролем муниципального правительства. Сеть состоит из 27 линий метро и железных дорог, проходящих через город.

Управление метро принесло извинения за инцидент и объявило, что покроет медицинские счета пострадавших.

Для предотвращения подобных аварий в условиях непогоды увеличен перерыв между поездами, а на наземных отрезках они будут управляться исключительно в ручном режиме, заверили в управлении.

Снегопад также нарушил движение автотранспорта в Пекине и авиасообщение со столицей.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни температура во многих районах Китая, особенно на севере, опустится еще больше.

В Пекине в ближайшие выходные ожидается ниже -20С.

В ряде городов власти закрыли школы и полностью отменили железнодорожное сообщение.

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