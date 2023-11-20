Более 40 рабочих в Индии уже восемь дней заблокированы под землей. К ним пытаются пробурить тоннели

Ранее спасатели пытались проложить через завалы обрушившегося тоннеля бетонную трубу, надеясь, что таким образом рабочим удастся выбраться наружу. Однако эта операция провалилась.

Тоннель протяженностью 4,5 км был частью проекта по строительству дороги в северном гималайском штате Уттаракханд. Он частично обрушился 12 ноября после схода оползня.

Под землей был заблокирован 41 рабочий, занятый на строительстве.

Представитель спасательных служб штата Уттаракханд Ранджит Синха сообщил агентству ANI, что для спасения людей сейчас «прокладываются два боковых тоннеля, пролегающих рядом с основным».

До сих пор спасатели вели бурение вглубь от входа в тоннель. Сейчас предпринимаются усилия по бурению с другой стороны.

Спасатели передают застрявшим рабочим еду, питье и кислород через специальную трубу и поддерживают с ними связь по радио.