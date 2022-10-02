aA
По меньшей мере 129 человек погибли в результате давки на футбольном матче в Индонезии, сообщил представитель полиции. Около 180 человек находятся в больнице.
Futbolo riaušės Indonezijoje
Futbolo riaušės Indonezijoje
© Reuters / Scanpix

Трагедия произошла на стадионе в городе Маланге во время игры между местным клубом "Арема" и командой "Персебая" из Сурабаи, административного центра провинции Восточная Ява.

Матч закончился победой гостей со счетом 3:2. После финального свистка тысячи болельщиков "Аремы" выбежали на поле, начались столкновения.

Полиция применила слезоточивый газ, началась давка. По данным медиков, в большинстве случаев причиной смерти стало удушье.

Беспорядки продолжились и за пределами стадиона, было сожжено несколько полицейских автомобилей. Погибли также двое полицейских.

Власти начали расследование. Футбольная федерация Индонезии запретила "Ареме" проводить домашние матчи до конца сезона и перенесла на неделю все ближайшие игры.

Насилие и беспорядки на футбольных матчах в Индонезии происходят нередко. Футбольные клубы "Арема" и "Персебая" - давние и принципиальные соперники.Фанатам "Персебая" запретили покупать билеты на игру в Маланге из-за опасений стычек.Однако, как сообщил в "Инстаграме" министр безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд, на матч на стадионе, вмещающем 38 тысяч зрителей, было продано 42 тысячи билетов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Некоторым автовладельцам обещают неприятные перемены: схитрить не получится

Ежедневно на улицах можно увидеть автомобили, которые...

Pinigai Mindaugas Macijauskas Žygimantas Mauricas

Предупреждают, что миллиардные займы не решат проблему: возможно, придется подумать о новых налогах

Поскольку Литва переживает энергетический кризис, а...

Rusė žiūri televizorių

Историк: национальный конспирологический миф для России - это миф о вечной войне с Западом

Как Кремль использует конспирологию, почему в России...

С верой в завтрашний день: русский доброволец из Клайпеды рассказал о службе в литовской армии и развеял многие стереотипы

Несколько лет назад Вооруженные силы Литвы отметили...

Каспарас Урбонайтис. Чем провинилось русскоязычное меньшинство в Литве?

Все дискуссии о русском языке от лукавого. Ничто не...