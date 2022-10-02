Трагедия произошла на стадионе в городе Маланге во время игры между местным клубом "Арема" и командой "Персебая" из Сурабаи, административного центра провинции Восточная Ява.
Матч закончился победой гостей со счетом 3:2. После финального свистка тысячи болельщиков "Аремы" выбежали на поле, начались столкновения.
Полиция применила слезоточивый газ, началась давка. По данным медиков, в большинстве случаев причиной смерти стало удушье.
Беспорядки продолжились и за пределами стадиона, было сожжено несколько полицейских автомобилей. Погибли также двое полицейских.
Власти начали расследование. Футбольная федерация Индонезии запретила "Ареме" проводить домашние матчи до конца сезона и перенесла на неделю все ближайшие игры.
Насилие и беспорядки на футбольных матчах в Индонезии происходят нередко. Футбольные клубы "Арема" и "Персебая" - давние и принципиальные соперники.Фанатам "Персебая" запретили покупать билеты на игру в Маланге из-за опасений стычек.Однако, как сообщил в "Инстаграме" министр безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд, на матч на стадионе, вмещающем 38 тысяч зрителей, было продано 42 тысячи билетов.
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