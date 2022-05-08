Бойцы "Азова" заявили, что многие официальные представители Украины саботировали вопросы обороны страны восемь лет.
"Нашему государству не удалось защитить Мариуполь. Мы видели, что ситуация становится критической, мы решили остаться тут, чтобы защищать Мариуполь. Это решение было принято, потому что никто не мог это сделать. Эта война началась не 24 февраля, мы это постоянно говорили. Нашу подготовку саботировали официальные представители [Украины]. Мы знали, что большая война с Россией начнется. Мы готовились, как могли - [проводилась] профессиональная подготовка, [собиралась] амуниция. Мы не получили ни одного "Джавелина", никакого нового оружия, нового транспортного средства. Мы не получили никакой поддержки. Мы остались одни. Мы оставались одни на протяжении последних восьми лет. Никто не ожидал, что мы продержимся так долго", - сказал на пресс-конференции офицер управления разведки "Азова" Илья Самойленко.
Военные также высказались об эвакуации мирного населения из Мариуполя. "2,5 месяца мы просим весь мир эвакуировать гражданских. И только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать. А еще множество гражданских было эвакуировано на территорию, подконтрольную РФ и в целом в РФ", - сказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар.
Бойцы "Азова" на пресс-конференции рассказали о том, какие у них есть варианты в условиях, когда Мариуполь занят российскими войсками.
"Первый вариант - можно отложить оружие и ждать конца: это будет медленная смерть от голода или скорая от бомб. Второй вариант - можно попытаться сбежать, как трус, думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Третий вариант - можно сдаться. Четвертый вариант - единственный способ, гарантирующий вам жизнь и вам не будет стыдно - это стоять и бороться", - сказал офицер управления разведки "Азов" Илья Самойленко.
Он добавил, что бойцы "Азова" все время знали, что у полка нет высоких шансов на выживание, если их возьмут в плен. "Сдаться для нас - неприемлемо. Каждый пленник - это ресурс политического и военного давления", - заявил Самойленко. Его слова цитирует украинское издание "Громадське".
В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить заявления сторон.
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