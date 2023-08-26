Бойцы ЧВК "Вагнер" останутся в Беларуси. С какой целью - неизвестно

Никаких серьезных задач в Беларуси у ЧВК «Вагнер» в течение лета 2023-го не появилось. Бойцы проводили совместные учения с белорусскими военными и МВД. Договорившиеся стороны и не скрывали, что Беларусь для «вагнеровцев» — перевалочная база для командировок в Африку или возвращения в Россию.

Сейчас в лагере может находиться около 3 тысяч наемников — «Радио Свобода» насчитало на спутниковом снимке под Осиповичами 174 палатки вместимостью 20 человек каждая.

Белорусские власти выделили для их палаточного городка заброшенную воинскую часть в Минской области недалеко от населенного пункта Осиповичи. Журналисты «Радио Свобода» (признано в России «иностранным агентом»), проанализировав спутниковые снимки, пришли к выводу, что территория этого палаточного лагеря сокращалась с начала августа. Это могло быть вызвано передислокацией бойцов в лагеря в России или их отправкой в Африку.

Подразделения «Вагнера» оказались в Беларуси после мятежа 24 июня в результате договоренностей между Владимиром Путиным , Евгением Пригожиным и Александром Лукашенко. Точное количество бойцов официально не называлось, близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone утверждал, что в Беларуси оказалось около 7 тыс. наемников.

Под чьим командованием они находятся теперь и в чем будет заключаться их дальнейшая миссия после гибели Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина — неизвестно.

О каких-то конфликтах российских наемников и местного населения также не сообщалось. Бежавший в Норвегию один из командиров «Вагнера» Андрей Медведев в беседе с изданием «Зеркало» рассказал, что в Беларуси среди бойцов нет бывших осужденных, завербованных туда из колоний.

«Белорусам нечего бояться „вагнеров“, которые там стоят, — они не будут трогать простых людей. К тому же зэков сейчас там нет — их пораспускали по полевым лагерям в России. Оставшихся держат в ежовых рукавицах», — сказал Медведев.

Офицер армии Беларуси (он не называл своего имени) заявил изданию «Наша Нива», что лагерь под Осиповичами охраняет белорусский спецназ и бойцы Сил специальных операций Беларуси.