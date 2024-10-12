Boeing на фоне забастовки сократит 17 тысяч рабочих мест

Американская корпорация Boeing на фоне масштабной забастовки сократит 17 тысяч рабочих мест, то есть десять процентов своего персонала во всем мире, и на один год отложит первую поставку самолета 777X, сообщило агентство Reuters в субботу, 12 октября. Существенное сокращение персонала необходимо „для соответствия нашим финансовым реалиям“, пояснил генеральный директор Boeing Келли Ортберг. Он добавил, что под сокращения подпадут члены руководства, менеджеры и рядовые сотрудники компании.
По словам Ортберга, Boeing уведомил клиентов, что из-за проблем с разработкой, приостановки летных испытаний и прекращения работ первая поставка самолета 777X теперь ожидается лишь в 2026 году.