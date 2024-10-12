2024.10.12 17:00

Boeing на фоне забастовки сократит 17 тысяч рабочих мест

 
Deutsche Welle
Aviacija
Aviacija
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Сокращению подлежат десять процентов персонала Boeing во всем мире. Первая поставка самолета 777X отложена на один год.

Американская корпорация Boeing на фоне масштабной забастовки сократит 17 тысяч рабочих мест, то есть десять процентов своего персонала во всем мире, и на один год отложит первую поставку самолета 777X, сообщило агентство Reuters в субботу, 12 октября. Существенное сокращение персонала необходимо „для соответствия нашим финансовым реалиям“, пояснил генеральный директор Boeing Келли Ортберг. Он добавил, что под сокращения подпадут члены руководства, менеджеры и рядовые сотрудники компании.

По словам Ортберга, Boeing уведомил клиентов, что из-за проблем с разработкой, приостановки летных испытаний и прекращения работ первая поставка самолета 777X теперь ожидается лишь в 2026 году.

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Источник
Deutsche Welle
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