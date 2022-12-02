Как говорится в материале, ставки на перевозки между Балтийским морем и Индией выросли до $15 млн, или $20 за баррель, при погрузке после 5 декабря, когда вступят в силу новые ограничения ЕС. Ранее перевозки по этому маршруту стоили в диапазоне $9−11 млн.
"Меньшее количество доступных судов и необходимость перенаправления российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым покупателям в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению ставок", — говорится в материале.
Как говорится в материале, так как высокие затраты на фрахт подрывают целесообразность покупки российской нефти, РФ может перейти к доставке нефти теневым флотом — танкерами, принадлежащим неизвестным владельцам, которые готовы продолжать перевалку, несмотря на угрозу санкций. Речь идет в основном о старых судах, многие из которых имеют опыт работы с режимами, находящимися под санкциями, такими как Иран.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалисты "Содры" отмечают: поведение жителей Литвы меняется, вызов ждет в 2027 году
"Содра " отмечает, что жители уже перестали массово...
Эфир Delfi: итоги недели с бывшим священником Московского патриархата Владимиром Селявко
После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...
Экономист предупреждает о компенсациях на энергоресурсы: на горизонте – новые налоги
Жители Литвы , несмотря на дефицитный бюджет, получают...
Торговцы решают вопрос оплаты полиэтиленовых пакетов: цена будет несколько центов
Парламент Литвы принял решение о запрете на...
В декабре водителей в Литве ждет еще больше проверок на дорогах
Литовская дорожная полиция информировала, когда и...