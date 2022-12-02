aA
На фоне введения эмбарго на российскую нефть, которое запланировано на 5 декабря, стоимость доставки российской нефти стремительно растет. Как сообщает Bloomberg, владельцы танкеров массово отказываются перевозить российскую нефть без существенной компенсации всех рисков.
Naftos tanklaivis
Naftos tanklaivis
© Reuters / Scanpix

Как говорится в материале, ставки на перевозки между Балтийским морем и Индией выросли до $15 млн, или $20 за баррель, при погрузке после 5 декабря, когда вступят в силу новые ограничения ЕС. Ранее перевозки по этому маршруту стоили в диапазоне $9−11 млн.

"Меньшее количество доступных судов и необходимость перенаправления российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым покупателям в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению ставок", — говорится в материале.

Как говорится в материале, так как высокие затраты на фрахт подрывают целесообразность покупки российской нефти, РФ может перейти к доставке нефти теневым флотом — танкерами, принадлежащим неизвестным владельцам, которые готовы продолжать перевалку, несмотря на угрозу санкций. Речь идет в основном о старых судах, многие из которых имеют опыт работы с режимами, находящимися под санкциями, такими как Иран.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

УНИАН
Статьи по теме:

Премьер Литвы: санкции на нефть затронут 15% калининградского транзита

После вступления в силу западных санкций в отношении...

В ЕС не могут договориться о предельной цене на российскую нефть

Как сообщает The Financial Times, Еврокомиссия настаивает на...

Минфин США разъяснил, как будет работать ограничение цен на российскую нефть.

Министерство финансов США опубликовало ряд документов,...

TOP новостей

Специалисты "Содры" отмечают: поведение жителей Литвы меняется, вызов ждет в 2027 году

"Содра " отмечает, что жители уже перестали массово...

Эфир Delfi: итоги недели с бывшим священником Московского патриархата Владимиром Селявко

После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...

Šildymas Žygimantas Mauricas

Экономист предупреждает о компенсациях на энергоресурсы: на горизонте – новые налоги

Жители Литвы , несмотря на дефицитный бюджет, получают...

Торговцы решают вопрос оплаты полиэтиленовых пакетов: цена будет несколько центов

Парламент Литвы принял решение о запрете на...

В декабре водителей в Литве ждет еще больше проверок на дорогах

Литовская дорожная полиция информировала, когда и...