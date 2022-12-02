Как говорится в материале, ставки на перевозки между Балтийским морем и Индией выросли до $15 млн, или $20 за баррель, при погрузке после 5 декабря, когда вступят в силу новые ограничения ЕС. Ранее перевозки по этому маршруту стоили в диапазоне $9−11 млн.

"Меньшее количество доступных судов и необходимость перенаправления российской нефти от традиционных покупателей в Европе к новым покупателям в Азии и на Ближнем Востоке также способствуют повышению ставок", — говорится в материале.

Как говорится в материале, так как высокие затраты на фрахт подрывают целесообразность покупки российской нефти, РФ может перейти к доставке нефти теневым флотом — танкерами, принадлежащим неизвестным владельцам, которые готовы продолжать перевалку, несмотря на угрозу санкций. Речь идет в основном о старых судах, многие из которых имеют опыт работы с режимами, находящимися под санкциями, такими как Иран.