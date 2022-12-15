Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии агентства Bloomberg.
В комментарии к рейтингу говорится, что украинский президент в течение 10 месяцев возглавляет сопротивление против вторжения РФ. В течение этого времени ВСУ удалось вытеснить российские войска из-под Киева и вернуть единственный захваченный областной центр - Херсон.
Кроме того, авторы рейтинга вспомнили, что Зеленский отказался от предложения США помочь ему уехать из Украины в начале войны. Авторы рейтинга также выразили восхищение вечерними обращениями президента в соцсетях, в которых "он убеждает украинцев, что они победят".
"Зеленский, который получил известность как актер, сыграв президента в популярном сериале, применил свои таланты артиста в выступлениях перед парламентами стран всего мира и заручиться поддержкой борьбы своей нации. Это сработало", - говорится в комментарии.
Издание отметило, что война еще далека от завершения. "Президент России Владимир Путин намекнул, что может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться заставить Украину и Запад заключить соглашение, которое позволит ему сохранить часть оккупированных территорий", - отметило издание.
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