Агентство не уточняет, почему в Будапеште выдвинули такое требование. При этом один из источников Bloomberg сообщил, что на этой неделе имя главы РПЦ при обсуждении санкций вообще не упоминалось.

О планах включить в новый санкционный список патриарха Кирилла западные СМИ писали в начале мая. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что страна не поддержит такой шаг, так как это "затрагивает свободу вероисповедания".