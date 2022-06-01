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Венгрия потребовала исключить патриарха Кирилла из списка физических лиц, в отношении которых будут введены санкции в рамках очередного пакета ЕС. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Bloomberg.
Patriarchas Kirilas, Vladimiras Putinas
Patriarchas Kirilas, Vladimiras Putinas
© RIA/Scanpix

Агентство не уточняет, почему в Будапеште выдвинули такое требование. При этом один из источников Bloomberg сообщил, что на этой неделе имя главы РПЦ при обсуждении санкций вообще не упоминалось.

О планах включить в новый санкционный список патриарха Кирилла западные СМИ писали в начале мая. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что страна не поддержит такой шаг, так как это "затрагивает свободу вероисповедания".

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Медуза
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