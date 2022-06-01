Агентство не уточняет, почему в Будапеште выдвинули такое требование. При этом один из источников Bloomberg сообщил, что на этой неделе имя главы РПЦ при обсуждении санкций вообще не упоминалось.
О планах включить в новый санкционный список патриарха Кирилла западные СМИ писали в начале мая. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что страна не поддержит такой шаг, так как это "затрагивает свободу вероисповедания".
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