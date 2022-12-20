Bloomberg: Украина получит более 10 тысяч антенн Starlink

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова, более 10 тысяч "Старлинков" отправят уже в ближайшие месяцы.
Он добавил, что SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы, в частности, во время последнего блэкаута в Украине он моментально отреагировал и понял ситуацию.
Спутниковая сеть Starlink стала важным помощником для украинских военных при выполнении поставленных задач в условиях российской агрессии. Она также используется в гражданских целях.
В августе 2022 года компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран. Однако, 29 ноября стало известно о том, что Starlink повышает тарифы для украинцев. Начиная с 29 декабря, месячная абонплата вырастет с 60 до 75 долларов.
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