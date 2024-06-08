Bloomberg: У РФ cокращаются возможности для военного прорыва

Аналогично обрисовывает ситуацию глава расположенного в Москве Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, стратегия России, направленная на истощение сил Украины, - "очень дорогая и кровавая для самой российской армии". "Она может привести к чрезмерному истощению сил на российской стороне, что, в свою очередь, даст украинцам шанс для контрнаступления", - полагает Пухов.

Похожую оценку высказал в беседе с Bloomberg старший научный сотрудник по вопросам сухопутных войн лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри. "Перспективы достижения Россией победы в этом году значительно уменьшились в результате возобновления поставок оружия и помощи, - указал он. - У России может быть самое большое количество солдат, но многие из их первоклассных бронемашин были уничтожены и потребуются годы, чтобы восстановить армию до уровня 2022 года".