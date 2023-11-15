Bloomberg: США незаметно нарастили военную помощь Израилю

Документ с запросами Израиля на поставки вооружений под названием Israel Senior Leader датирован концом октября, в настоящее время он курсирует по Пентагону, следует из публикации. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, запрошенное Израилем вооружение уже было поставлено или Пентагон работает над тем, чтобы предоставить его со складов в США и Европе.

Так, по состоянию на конец октября было поставлено 36 000 снарядов к пушкам калибром 30 мм, 1800 боеприпасов для индивидуального оружия пехоты гранатомета M141 BDM и не менее 3500 приборов ночного видения, говорится в отчете.

Военная помощь Израилю от США

Представитель Пентагона отказался комментировать эти данные, однако в заявлении американского оборонного ведомства было подчеркнуто, что Вашингтон "задействуют рычаги по нескольким направлениям - начиная с внутренних запасов и вплоть до промышленных каналов США, - чтобы гарантировать, что у Израиля будут средства, чтобы защитить себя".