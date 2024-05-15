Bloomberg: США могут передать Киеву еще одну систему Patriot

США рассматривают возможность отправки Киеву еще одной системы ПВО Patriot. Об этом пишет утром в среду, 15 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Указывается, что этот вопрос обсуждается в администрации президента США Джо Байдена на фоне необходимости улучшить противовоздушную оборону Украины, подвергающейся интенсивным атакам со стороны РФ. Речь идет об отправке одной батареи в комплекте с радарами. При этом возможность передачи Киеву дополнительных систем ПВО из собственных запасов анализируют в настоящее время и европейские союзники Украины, говорится далее в сообщении.