Bloomberg: Россия задерживает поставки "Спутник V" в Северную Македонию из-за ее позиции по Навальному

По их словам, Северная Македония была одной из трех балканских стран, подписавших декларацию с осуждением ареста Алексея Навального и поддержавших связанные с этим санкции в отношении российских чиновников. Именно этой позицией, по словам источников, и объясняются задержки с поставками. При этом чиновник из правительства Северной Македонии заявил агентству, что официальной причиной, которую назвала российская сторона, стали "проблемы производства и спроса".

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со своей стороны заявил, что осуществляет поставки "Спутника V" в Северную Македонию в соответствии с согласованным контрактом. "Когда дело доходит до сотрудничества в области вакцин, здесь нет никакой политики", — говорится в заявлении фонда, полученном Bloomberg.

Представители РФПИ заявили, что политическая ситуация не влияет на поставку вакцины, так как это противоречит "давнему убеждению РФПИ в том, что пандемию можно победить только с помощью глобального партнерства". Ранее Северная Македония получила первую партию из 3 тысяч доз вакцины "Спутник V", всего страна заказала 200 тысяч доз, сообщает Reuters. В рамках международной инициативы COVAX страна также заказала вакцину от Pfizer и BioNTech и вакцину от китайской Sinopharm.

22 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что медицинский регулятор Евросоюза одобрил четыре вакцины от коронавируса, поэтому Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V". По его словам, в Евросоюзе в приоритете вакцины, которые производятся на его территории, и сейчас необходимо добиться их массового производства и применения. Бретон уточнил, что каждый месяц в Европе производится до 150 миллионов доз вакцин от COVID-19. Он рассчитывает, что к июлю этот показатель может быть увеличен до 300-350 миллионов доз: к этому времени страна предположительно сможет достичь коллективного иммунитета к вирусу.

Россияне же, по мнению еврокомиссара, "с трудом получают вакцины". Он также заявил, что Европа при необходимости может предоставить России мощности одного или двух заводов, чтобы помочь с производством препарата. "Касаемо "Спутника V": у россиян проблемы с производством, и если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии. Но сейчас приоритет отдан европейцам", — подчеркнул Бретон.