Bloomberg: Россия освободила журналиста Эвана Гершковича и политика Владимира Кара-Мурзу в рамках обмена заключенными

По данным агентства, сейчас Гершкович „направляется в пункт назначения за пределами России“.

Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, куда отправился по заданию редакции делать репортаж. В середине июля этого года журналиста приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

Также, пишет Bloomberg, власти РФ также освободили бывшего американского морпеха Пола Уилана, приговоренного в России к длительному тюремному сроку за шпионаж в 2020 году.