Ранее власти США допускали, что стоимость нефти ограничат на уровне от 40 до 60 долларов за баррель, причем некоторые американские чиновники настаивали на том, чтобы установить потолок цен ближе к нижней границе.

5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Москва заявляла, что не будет торговать нефтью по невыгодным для себя ценам.

По информации Bloomberg, только страны "Группы семи" (G7) и Австралия согласились соблюдать ограничения. К ним может присоединиться Южная Корея. Вашингтон стремится привлечь к этому Новую Зеландию и Норвегию. В то же время Индия и Китай – важнейшие торговые партнеры России – не будут участвовать в процессе.

При этом высокопоставленный чиновник Минфина США в ответ на запрос Bloomberg заявил, что Вашингтон никогда не обсуждал диапазон предельных цен с союзниками.

По данным источника Reuters, предельную цену установят, исходя из "исторической" средней стоимости российской нефти в диапазоне 63–64 доллара за баррель.

Как пишет агентство, позиция США изменилась после того, как "Вашингтон потратил месяцы, оказывая давление на европейцев, чтобы они изменили свои санкции в отношении российской нефти". К тому же это происходит в преддверии выборов в Конгресс США 8 ноября на фоне растущих цен на энергоносители.

5 октября страны Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК), а также Россия и ряда других не входящих в ОПЕК нефтедобывающих стран на министерской встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки начиная с ноября. Это рекордное снижение с 2020 года. Источники Reuters тогда сообщали, что инициатива исходила от России на фоне падения нефтяных цен.

Соединённые Штаты предостерегали страны ОПЕК+ от принятия подобного решения и пытались убедить ряд стран Персидского залива не одобрять его, опасаясь, что рост цен на нефть может привести к росту инфляции в США, что станет ударом для Белого дома перед промежуточными выборами в Конгресс.