По данным агентства Argus, занимающегося анализом развития цен на сырьевые товары,цена, по которой нефть марки Urals, составляющая основную часть российского экспорта, предлагалась 6 января в порту Приморска, составляла 37,80 доллара за баррель, в то время как нефть марки Brent в этот день продавалась по цене 78,57 доллара за баррель.
Санкции Запада в отношении российской нефти
"Санкции ЕС привели к растущей зависимости России от Китая и Индии", - отмечает Bloomberg в публикации. По данным агентства, эти две страны, а также Турция являются на сегодня единственными крупными покупателями российской нефти. По наблюдениям агентства, Россия вынуждена продавать свою нефть по заниженным ценам, чтобы конкурировать с поставщиками с Ближнего Востока.
Эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю вступило в силу 5 декабря 2022 года. В этот же день начал действовать потолок цен на российскую нефть, установленный странами "большой семерки", Евросоюзом и Австралией. Со своей стороны, Россия объявила, что не будет продавать сырье в страны, контракты с которыми предусматривают задействование ценового потолка.
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