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Организация Североатлантического договора (НАТО) определит поведение России как "прямую угрозу" в новом стратегическом документе Альянса, который должен быть утвержден на саммите в Мадриде в конце июня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя НАТО.
Bloomberg: НАТО определит поведение России в новой стратегической концепции как "прямую угрозу"
© Reuters / Scanpix

Как пишет "Новая газета. Европа", в новой стратегической концепции Альянс также рассмотрит, "как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые для принуждения и агрессии".

Кроме того, представитель НАТО сообщил Bloomberg, что "сохранят возможность восстановления отношений, если поведение Москвы изменится", добавив, что новая концепция также коснется Китая и его отношений с Россией.

Предыдущая стратегическая концепция НАТО была принята в 2010 году. В той версии документа говорится, что "несмотря на расхождения по отдельным вопросам, безопасность НАТО и России тесно взаимосвязана и прочное и конструктивное партнерство оптимально соответствовало бы интересам безопасности [Альянса]".

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