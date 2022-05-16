Bloomberg: НАТО определит поведение России в новой стратегической концепции как "прямую угрозу"

Как пишет "Новая газета. Европа", в новой стратегической концепции Альянс также рассмотрит, "как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые для принуждения и агрессии".
Кроме того, представитель НАТО сообщил Bloomberg, что "сохранят возможность восстановления отношений, если поведение Москвы изменится", добавив, что новая концепция также коснется Китая и его отношений с Россией.
Предыдущая стратегическая концепция НАТО была принята в 2010 году. В той версии документа говорится, что "несмотря на расхождения по отдельным вопросам, безопасность НАТО и России тесно взаимосвязана и прочное и конструктивное партнерство оптимально соответствовало бы интересам безопасности [Альянса]".
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