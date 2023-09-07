07 сентября 2023 г. 12:46

Bloomberg: Китай сменил нейтральную позицию на более проукраинскую накануне саммита G-20

 
ru.DELFI.lt
Xi Jinpingas, Vladimiras Putinas
Xi Jinpingas, Vladimiras Putinas
ФОТО: AP / Scanpix

Представители Китая, которые участвуют в переговорах по заключительному коммюнике саммита G20, изменили свою нейтральную позицию по войне в Украине на более проукраинскую, сообщает "Экономическая правда".

Об этом агентству Bloomberg сообщил высокопоставленный французский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

"Нейтральная позиция Китая в прошлом была выгодна Москве. Однако Пекин занял более мягкую позицию к Украине по сравнению с прошлым годом", - заявил чиновник.

Это важно, учитывая позицию западных стран, которые призывали Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну, пишет агентство.

Французский чиновник сказал, что все страны G-20 договорились об общем языке по войне в Украине.

В то же время Индия, которая принимает нынешний саммит G-20, все еще отказывается осудить вторжение России в Украину, отмечает Bloomberg.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии