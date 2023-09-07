Bloomberg: Китай сменил нейтральную позицию на более проукраинскую накануне саммита G-20

Об этом агентству Bloomberg сообщил высокопоставленный французский чиновник, пожелавший остаться анонимным.
"Нейтральная позиция Китая в прошлом была выгодна Москве. Однако Пекин занял более мягкую позицию к Украине по сравнению с прошлым годом", - заявил чиновник.
Это важно, учитывая позицию западных стран, которые призывали Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну, пишет агентство.
Французский чиновник сказал, что все страны G-20 договорились об общем языке по войне в Украине.
В то же время Индия, которая принимает нынешний саммит G-20, все еще отказывается осудить вторжение России в Украину, отмечает Bloomberg.