Bloomberg: Киев и союзники провели тайную встречу в Эр-Рияде

В Саудовской Аравии 16 декабря 2023 года прошла тайная встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран Глобального Юга, на которой обсуждалась украинская "формула мира". Об этом сообщило во вторник, 9 января, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Тайной встречу в Эр-Рияде решили сделать для того, чтобы некоторые страны чувствовали себя "более комфортно", принимая решение об участии. Такой формат позволил провести более свободное и откровенное обсуждение условий мира и принципов потенциального взаимодействия Украины с Россией в будущем, пояснили собеседники агентства.

Среди участников со стороны стран Глобального Юга были высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции. При этом Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты на эту встречу своих представителей не отправили. Бразилия прислала письменное заявление.

Встреча большого прогресса не принесла