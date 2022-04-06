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Официальные лица Евросоюза обсуждают возможность включить в новый санкционный список Катерину Тихонову и Марию Воронцову — предполагаемых дочерей президента России Владимира Путина. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Vladimiras Putinas, Marija Voroncova / Foto: Vida Press, STOP kadras
Vladimiras Putinas, Marija Voroncova / Foto: Vida Press, STOP kadras

Как отмечает агентство, это скорее "символический жест", так как о существенных активах Тихоновой и Воронцовой за пределами России неизвестно, но он призван "привлечь внимание" Путина, пишет Meduza.

О вероятности включения предполагаемых дочерей российского президента в санкционный список также написал в Twitter европейский корреспондент The Wall Street Journal Лоуренс Норман.

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США в рамках новых санкций против России хотят расширить ограничения против финансовых организаций — в частности, против банка ВТБ и Сбербанка, пишет The Wall Street Journal. Оба банка уже попали в американский санкционный список в феврале.

Западные страны решили ввести очередные санкции против России после сообщений об убийстве мирных жителей в городе Буча и других населенных пунктах Киевской области, где до недавнего времени находились российские военные. Россия причастность к убийствам жителей Бучи отрицает.

4 апреля Белый дом сообщил, что объявит о новых санкциях против России уже на этой неделе. 5 апреля новые ограничения анонсировала Еврокомиссия. Среди ее предложений (их должны одобрить власти стран-участниц ЕС) — запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ, и расширение санкций против физических лиц из РФ.

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