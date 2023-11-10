Bloomberg: ЕС вряд ли сможет передать Украине миллион боеприпасов до марта

Сообщается, что исходя из объема подписанных контрактов, ЕС рискует не достичь своей цели. Представитель европейской дипломатической службы отказался от комментариев по этому поводу.

Издание сообщает, что предоставление Украине боеприпасов становится все более насущным из-за того, что Россия смогла нарастить собственное производство. Некоторые страны-члены ЕС во время встреч на этой неделе отметили, что поставки РФ от Северной Кореи еще больше подчеркивают необходимость для ЕС быть более эффективным.

В конце октября агентство Bloomberg сообщало, что ЕС отстает от планов предоставить Украине миллион боеприпасов.