По данным агентства, ЕС намерен заставить банки разгласить информацию об активах Центрального банка и ужесточить отчётность о замороженных из-за санкций российских активах. За отказ предоставить требуемую информацию предлагается штрафовать на сумму до 50 тысяч евро физических лиц и забирать 10% годового дохода у юридических лиц.

Получение этих данных рассматривается как первый шаг к "изучению вариантов потенциального использования заблокированных российских средств в восстановлении Украины".

Под санкции, по данным агентства, может также попасть Фонд национального благосостояния — российский резервный фонд, который формируют за счет нефтяных и других доходов государства.

О том, что в ЕС обсуждают санкции против четырех российских банков, в том числе Альфа-банка, ранее сообщили источники Politico.

Кроме российских банков в санкционные списки также внесут российского перестраховщика судов, перевозящих нефть, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, ЕС также наложит торговые ограничения на используемые российскими военными товары и технологии, а также электронику и редкоземельные металлы.

Евросоюз также предлагает запретить транзит товаров через Россию, чтобы усложнить обход санкций.

Под санкции попадут десятки юридических и физических лиц, включая политиков и военнослужащих, а также российские медиа, которые занимались пропагандой в поддержку агрессии против Украины.

Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций на следующей неделе, в преддверии годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

16 декабря Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России. Под ограничения попали более 150 физических и юридических лиц. Также Евросоюз инициировал приостановку на своей территории вещания телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала. Гражданам Евросоюза запретили занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц и в организациях в России. Кроме того, был введен запрет на новые инвестиции в российские энергетический и горнодобывающий секторы.