Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал заявления России о возможном применении Украиной "грязной бомбы" "абсолютной выдумкой", которая, тем не менее, вызывает обеспокоенность.

"Нас беспокоят две вещи, – сказал Блинкен в интервью Bloomberg News. – Мы, конечно же, обеспокоены риторикой, которую мы слышали на протяжении нескольких недель от Путина и других российских официальных лиц по поводу возможного применения ядерного оружия. Мы наблюдаем за этим очень внимательно. Мы не видим причин для изменения конфигурации наших собственных ядерных сил, но это то, что мы очень внимательно отслеживаем, и мы также прямо и очень четко довели до российской стороны, до президента Путина, к каким последствиям приведет любое применение ядерного устройства".

"Помимо этого, мы увидели обвинения, исходящие от российской стороны, что Украина каким-то образом обдумывает применение так называемой “грязной бомбы”, что является абсолютной выдумкой и верхом безответственности со стороны ядерной державы", – продолжил Блинкен.

Он добавил, что по приглашению Киева в страну приехали представители МАГАТЭ, которые посещают ядерные объекты Украины, как делали это в прошлом.

"Причина, по которой это конкретное обвинение вызывает у нас некоторую озабоченность, состоит в том, что Россия ранее занималась проецированием, то есть обвиняла других в том, что делала или думала сделать сама, – отметил госсекретарь. – Но, повторюсь, мы очень четко и прямо заявили России о попытках использования этих ложных утверждений в качестве предлога для эскалации со стороны России".