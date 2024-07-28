Блинкен вновь подверг критике Китай за помощь России в войне

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 27 июля, вновь раскритиковал Китай за поддержку российской военной промышленности. Как дал понять глава Госдепартамента в кулуарах встречи министров иностранных дел стран АСЕАН, проходящей в столице Лаоса Вьентьяне, Вашингтон продолжит принимать „соответствующие меры“, если Пекин не предпримет ничего, чтобы противостоять „этой угрозе европейской безопасности“. Блинкен также выразил обеспокоенность „дестабилизирующими действиями“ Китая в Южно-Китайском море.

В свою очередь министр иностранных дел КНР Ван И в очередной раз отверг обвинения в помощи России в ее войне против Украины. Кроме того, он обвинил Соединенные Штаты в том, что они „не только не прекратили, но даже активизировали свои усилия по сдерживанию и подавлению Китая“, передает агентство dpa. Согласно заявлению китайского МИД, озвученному в рамках встречи, напряженности в двусторонних отношениях Китая и США будут продолжать расти и в настоящий момент находятся в „критической точке“. Ван И также предположил, что США имеют ложное представление о Китае, отмечает dpa.