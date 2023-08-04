Блинкен в ООН: Нужно сказать Москве - хватит!

Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН резко осудил власти РФ за отказ продлевать "зерновую сделку". "Каждый член Организации Объединенных Наций должен сказать Москве: хватит! Хватит использовать Черное море как средство шантажа. Хватит обращаться с самыми уязвимыми людьми в мире как с разменной монетой. Хватит этой неоправданной, бессовестной войны", - заявил он во время своего выступления в Нью-Йорке в четверг, 3 августа.

Блинкен представил совместную декларацию, подписанную более чем 80 государствами, включая Германию, с требованиями прекратить использовать продовольствие как инструмент в ходе конфликтов. Страны, подписавшие документ, обязуются принять меры, чтобы положить конец использованию голода среди мирного населения как тактики ведения войны. "Голод не должен использоваться как оружие", - подчеркнул госсекретарь США, призвав все страны ООН присоединиться к инициативе.

Отказ России от продления "зерновой сделки"