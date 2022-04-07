Блинкен также сказал, что вооруженный конфликт на Украине может затянуться, однако он не видит "ни одного потенциального сценария", в котором Киев не одерживает победу.
В среду вечером газета New York Times со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что в США находится группа украинских военнослужащих, которые в рамках давно запланированной программы тренингов обучаются обращению с дронами Switchblade.
Одноразовые беспилотники-камикадзе Switchblade разработаны армией США в ходе боевых действий в Афганистане как "барражирующий боеприпас", который весит всего 2,7 кг и умещается в рюкзаке, то есть может переноситься одним военнослужащим.
15 марта Белый дом заявил, что поставит Украине 100 таких беспилотников в рамках пакета помощи на общую сумму 800 млн долларов.
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