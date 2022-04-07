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Глава госдепартамента Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что США и их союзники уже предоставили или в ближайшее время предоставят Украине "10 противотанковых систем на каждый российский танк".
Antony Blinken
Antony Blinken
© AFP / Scanpix

Блинкен также сказал, что вооруженный конфликт на Украине может затянуться, однако он не видит "ни одного потенциального сценария", в котором Киев не одерживает победу.

В среду вечером газета New York Times со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что в США находится группа украинских военнослужащих, которые в рамках давно запланированной программы тренингов обучаются обращению с дронами Switchblade.

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Одноразовые беспилотники-камикадзе Switchblade разработаны армией США в ходе боевых действий в Афганистане как "барражирующий боеприпас", который весит всего 2,7 кг и умещается в рюкзаке, то есть может переноситься одним военнослужащим.

15 марта Белый дом заявил, что поставит Украине 100 таких беспилотников в рамках пакета помощи на общую сумму 800 млн долларов.

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