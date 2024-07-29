Блинкен: У США есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю венесуэльского народа

Выступая в Токио в понедельник вскоре после объявления итогов выборов, Блинкен заявил, что США обеспокоены тем, что результат не отражает ни волю, ни голоса венесуэльского народа. Он призвал должностных лиц избирательных комиссий опубликовать полные результаты прозрачно и немедленно и сказал, что США и международное сообщество отреагируют соответствующим образом.

Мадуро в третий раз баллотировался на пост президента страны.

„Мы только что ознакомились с заявлением Венесуэльской избирательной комиссии. У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа“, — сказал Блинкен. По данным властей страны, избирательную гонку с результатом 51,2% выиграл действующий президент Николас Мадуро. Его соперник Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов.

„Мы видели объявление Венесуэльской избирательной комиссии совсем недавно, — сказал он. — У нас есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа“.

„Крайне важно, чтобы каждый голос был подсчитан справедливо и прозрачно, чтобы избирательные органы немедленно и без промедления делились информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями и чтобы избирательные органы публиковали результаты голосования. Международное сообщество очень внимательно следит за этим и отреагирует соответствующим образом“, — сказал Блинкен.