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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США видят вполне убедительные свидетельства преднамеренных ударов российской армии по мирному населению Украины и документирует такие случаи для будущих дел о военных преступлениях.
A. Blinkenas
A. Blinkenas
© AP / Scanpix

"Мы видели очень убедительные сообщения о преднамеренных ударах по гражданским, что представляет собой военное преступление. Мы видели очень убедительные сообщения о применении определенных видов оружия", - сказал телекомпании CNN Блинкен, находящийся в воскресенье с визитом в соседней с Украиной Молдове.

"Сейчас мы все это документируем, собираем, рассматриваем, так чтобы помочь людям и организациям, которые расследуют, совершены или совершаются ли там военные преступления", - добавил госсекретарь США.

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После Молдовы Энтони Блинкен сегодня же летит в Париж, где обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что дальше делать в связи с нападением России на Украину.

США очень активно работают над тем, чтобы Украина получила самолеты

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в воскресенье, что США активно работают над тем, чтобы возместить Польше боевые самолеты, если та решит передать свои Украине.

У Польши есть старые советские истребители МиГ-29, для пилотирования которых украинским летчикам не надо переучиваться. США, по данным прессы, могут вместо них отдать полякам истребители F-16.

"Не могу говорить о сроках, но просто скажу, что мы очень, очень активно рассматриваем вопрос. Мы рассматриваем вопрос самолетов, которые Польша может дать Украине, и мы думаем, как мы сможем компенсировать Польше эти самолеты", - сказал Блинкен, находясь в Молдове.

Президент Украины Владимир Зеленский сегоня очень эмоционально потребовал от союзников объявить на Украиной бесполётную зону или хотя бы дать ей боевые самолеты.

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