aA
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в пятницу после встречи со своими коллегами из Индии, Японии и Австралии, что России нельзя позволять безнаказанно вести войну.
Antony Blinkenas
Antony Blinkenas
© AP / Scanpix

Министры иностранных дел стран, входящих в состав группы Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией) встретились в кулуарах встречи G-20 в Нью-Дели.

Группа Quad выступила с заявлением, в котором говорится, что угроза применения Россией ядерного оружия «неприемлема».

В прошлом месяце президент России Владимир Путин приостановил действие договора СНВ-3 (который по-английски называется New START) и пригрозил Украине ядерным оружием.

Статьи по теме:
Rheinmetall ведет переговоры о танковом заводе в Украине
Генпрокуратура Украины: жертвами российского вторжения стали 460 детей

Российские оборонные компании демонстрируют свою продукцию на крупных международных выставках вооружений, сообщило в пятницу министерство обороны Великобритании в своем ежедневном отчете о российском вторжении в Украину. Компании продвигают систему активной защиты «Арена-Э» или АПС, которая, по словам министерства, предназначена для повышения живучести бронетехники. В рекламном материале АПС на недавней выставке говорилось, что система «устраняет угрозы, наиболее опасные для бронетехники».

Однако нет никаких свидетельств того, что данная система была установлена на российские боевые машины в Украине, где, по данным министерства, силы РФ потеряли более 5 тыс. бронетранспортеров. Это несоответствие, вероятно, связано с неспособностью российских компаний «производить высокотехнологичные системы в больших масштабах», заявило британское министерство обороны, назвав это «проблемой, которая усугубляется действием международных санкций».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении 2 марта, что «жестокий ракетный удар России по Запорожью вызовет наш военный и юридический ответ». Он сказал: «Оккупант неизбежно почувствует нашу силу».

Украинские власти сообщили, что российская ракета попала в многоквартирный дом в Запорожье, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Президент Зеленский написал в своем телеграм-канале, что ракета уничтожила три этажа здания.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Голос Америки
Статьи по теме:

Вице-мэр Бахмута: на улицах продолжаются бои, Россия не контролирует город

На улицах Бахмута продолжаются бои между украинскими и...

TOP новостей

Литовские магазины почти не посещают, в Польше тратят до 500 евро в месяц: семьи делятся своими открытиями

Поскольку цены на продукты питания в Литве не снижаются...

Дерусификация: как противники Лукашенко видят предстоящее национальное возрождение в Беларуси

В Украине полномасштабное вторжение России...

Число магазинных краж растет: воры не пропускают даже молочный отдел

В прошлом году сотрудники полиции зафиксировали вдвое...

Дмитрий Золотухин. Путин и Медведев акцептировали нарративы украинской победы

23 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного...

Миколаса все еще ищут: поиски переносят на берег реки

Поиски Миколаса Давидониса, пропавшего без вести 4...