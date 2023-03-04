Министры иностранных дел стран, входящих в состав группы Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией) встретились в кулуарах встречи G-20 в Нью-Дели.
Группа Quad выступила с заявлением, в котором говорится, что угроза применения Россией ядерного оружия «неприемлема».
В прошлом месяце президент России Владимир Путин приостановил действие договора СНВ-3 (который по-английски называется New START) и пригрозил Украине ядерным оружием.
Российские оборонные компании демонстрируют свою продукцию на крупных международных выставках вооружений, сообщило в пятницу министерство обороны Великобритании в своем ежедневном отчете о российском вторжении в Украину. Компании продвигают систему активной защиты «Арена-Э» или АПС, которая, по словам министерства, предназначена для повышения живучести бронетехники. В рекламном материале АПС на недавней выставке говорилось, что система «устраняет угрозы, наиболее опасные для бронетехники».
Однако нет никаких свидетельств того, что данная система была установлена на российские боевые машины в Украине, где, по данным министерства, силы РФ потеряли более 5 тыс. бронетранспортеров. Это несоответствие, вероятно, связано с неспособностью российских компаний «производить высокотехнологичные системы в больших масштабах», заявило британское министерство обороны, назвав это «проблемой, которая усугубляется действием международных санкций».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении 2 марта, что «жестокий ракетный удар России по Запорожью вызовет наш военный и юридический ответ». Он сказал: «Оккупант неизбежно почувствует нашу силу».
Украинские власти сообщили, что российская ракета попала в многоквартирный дом в Запорожье, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Президент Зеленский написал в своем телеграм-канале, что ракета уничтожила три этажа здания.
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