Блинкен: Разногласия США и ФРГ по "Северному потоку - 2" не отразятся на партнерстве

Разногласия США и Германии по вопросу о завершении строительства "Северного потока - 2" не повлияют на партнерство Вашингтона и Брюсселя. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью информканалу Euronews, которое тот разместил на своем сайте в четверг, 25 марта.

"Важно прежде всего то, что Германия является одним из наших ближайших союзников и партнеров на карте мира", - сказал Блинкен по окончании своего четырехдневного визита в Брюссель. "И тот факт, что у нас есть разногласия по "Северному потоку - 2", а они действительно имеются, не влияет и не повлияет на партнерство и отношения в целом", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

"Но мы обозначили свою позицию предельно ясно. Президент (США Джозеф - Ред.) Байден дал очень четко понять, что считает "Северный поток - 2" плохой идеей и плохой сделкой для Европы, для нас, для альянса", - в очередной раз подтвердил Блинкен.

По словам дипломата, проект подрывает энергобезопасность ЕС и бросает вызов Украине, Польше и другим странам.

Госсекретарь США также обратил внимание, что Вашингтон видит ряд связанных с Россией проблем. По его утверждению, речь идет о развитии новых систем оружия, кибератаках, вмешательстве в американские выборы, объявленной российской стороной награде за убийство военных США в Афганистане и ситуации на востоке Украины. Блинкен также возложил на РФ ответственность за лишение свободы лидера оппозиции Алексея Навального.

Ранее, в ходе разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Масом (Heiko Maas) Энтони Блинкен напомнил, что фирмы, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" рискуют оказаться под санкциями Вашингтона. Политики обсудили тему спорного проекта трубопровода во время заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 24 марта. "Этот трубопровод разделяет Европу, а также подвергает Украину и Центральную Европу угрозе манипуляции и принуждения со стороны России", - подчеркнул тогда госсекретарь.