Реагируя на массовое задержание в Москве оппозиционных политиков и муниципальных депутатов, госсекретарь США Энтони Блинкен в ночь на воскресенье, 14 марта, призвал российские власти прекратить преследование независимых деятелей.
"Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов", - написал Блинкен в Twitter, отметив, что "российское правительство на сомнительных основаниях задержало почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину".
13 марта полиция сорвала в российской столице форум "Муниципальная Россия", на который по приглашению организации "Объединенные демократы" приехали до двухсот независимых политиков со всей России. Полицейские задержали большинство участников, в том числе исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, политиков Владимира Кара-Мурзу-младшего и Евгения Ройзмана, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину, главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина и многих других.
Полиция объяснила свои действия "фактом осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ", не назвав о какой именно организации идет речь.
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