Блинкен: Пригожин бросил "прямой вызов власти Путина"

Он отметил, что действия Пригожина стали "прямым вызовом власти Путина" и выявили "реальные трещины" в режиме.

"Это поднимает множество глубинных вопросов, ответы на которые будут даны в ближайшие дни и недели", — добавил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по его мнению, попытка мятежа в России еще долго будет сказываться на ситуации в стране.

"Я не думаю, что мы видели заключительный акт", — сказал Энтони Блинкен в интервью CBS, отрывки из которого мы уже приводили. Блинкен считает, что еще слишком рано говорить о том, что будет происходить вокруг ЧВК "Вагнер" в будущем.

"Мы видим, как на российском фасаде появляется все больше трещин. Пока еще слишком рано говорить, куда именно они ведут… Но, безусловно, у нас есть множество новых вопросов, которые Путину придется решать в ближайшие недели и месяцы", — сказал Блинкен.