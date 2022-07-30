Одной из тем стала война в Украине. Глава Госдепа в беседе с российским министром указал, что мировое сообщество ожидает от России выполнения своих обязательств в сделке по экспорту украинского зерна. Лавров же заявил, что ситуация в области мировой продовольственной безопасности осложнена санкциями США в отношении РФ.

Российские планы аннексии новых украинских территорий

Кроме того, Блинкен отметил, что мир никогда не признает аннексию новых украинских территорий, и в случае, если это произойдет, Россию ожидают дополнительные штрафные меры. В свою очередь Лавров подчеркнул, что Россия намерена выполнить все "цели и задачи" войны в Украине. Ранее глава МИД России заявлял о расширении "географических задач" войны, связав это с возможными поставками Киеву дальнобойного оружия странами Запада.

"Очень важно, чтобы русские услышали об этом лично от нас – не только о том, что мы не признаем это (аннексию. - Ред.), но и что это дорого обойдется России в связи со значительными санкциями, которые против нее введут", - заявил Блинкен журналистам после беседы с Лавровым.

По словам Блинкена, Россия готовится к "фиктивным референдумам", пытаясь "создать видимость того, что люди в этих регионах Украины каким-то образом стремятся стать частью России". Эти голосования организуют ради стремления президента России Владимира Путина "проглотить как можно больше украинской территории", добавил глава Госдепа США.

Обмен Грайнер и Уилана на Бута?

Еще одной темой стало возможное возвращение на родину граждан США, находящихся в России под стражей - обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж директора по безопасности компании BorgWarner Пола Уилана. По словам Блинкена, он призвал Москву принять условия освобождения американцев.

В свою очередь Лавров предложил Блинкену в вопросе обмена заключенными вернуться в режим "тихой дипломатии", сообщили в МИД РФ. Несколькими днями ранее стало известно о предложении администрации президента США Джозефа Байдена обменять американцев на осужденного в Соединенных Штатах гражданина РФ Виктора Бута.