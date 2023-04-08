Госсекретарь США Энтони Блинкен на данном этапе не видит оснований для переговоров о прекращении огня в войне России против Украины. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke и французской газете Ouest-France, которое они опубликовали в пятницу, 7 апреля.

"Если прекращение огня приведет к замораживанию конфликта, ратификации захвата Россией определенных территорий в Украине, и если оно будет истолковано как разрешение России реорганизоваться, отдохнуть, а затем снова напасть, когда ей будет удобно, это не будет справедливым и прочным миром", - подчеркнул глава американской дипломатии.

По словам Блинкена, 141 страна в ООН высказалась за справедливый мир и уважение основополагающих принципов, лежащих в основе устава организации, "которые были нарушены Россией, включая территориальную целостность".

Блинкен обозначил две основные цели

Энтони Блинкен подчеркнул, что перед Западом стоят две цели. Первая, по его словам, заключается в том, чтобы сделать все возможное и помочь Украине вернуть захваченные Россией территории, в частности, посредством контрнаступления, которое ожидается в ближайшие несколько недель.

Вторая - помочь Киеву создать среднесрочный и долгосрочный потенциал для сдерживания агрессии и для самозащиты, добавил госсекретарь США. По его словам, потребуются значительные усилия, чтобы помочь Украине восстановиться от разрушений. Кроме того, пока Россия не изменит курс, "мы должны сохранять беспрецедентное давление" на Москву посредством санкций и экспортного контроля, подчеркнул собеседник изданий.

О планах Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси

Блинкен также прокомментировал планы Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. "Прежде всего, эта риторика в очередной раз абсолютно безответственна", - подчеркнул американский дипломат. "Единственная страна, которая говорила о ядерном оружии или угрожала, скрыто или явно, его применить - и это в разгар агрессии против Украины, - это сама Россия", - констатировал он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 апреля в Турции высказал мнение, что диалог для достижения мира в Украине может вестись только с учетом необходимости обсуждения того, "на каких принципах будет основываться новый миропорядок".

"Переговоры эти могут быть только на основе российских законных озабоченностей", - заявил Лавров.

Отвечая на вопрос, планируется ли его встреча с госсекретарем США во время визита в Нью-Йорк в конце апреля, Лавров заявил, что Россия никогда не отказывается от "серьезных предложений" о диалоге.

Ранее, 2 апреля, Блинкен в телефонной беседе с Лавровым призвал освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и "несправедливо задержанного гражданина США Пола Уилана".