Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на призывы украинских властей ввести санкции против России уже сейчас. "Цель санкций, прежде всего, удержать Россию от развязывания войны. Если их задействовать, то их сдерживающий эффект будет утрачен", — заявил Блинкен в эфире передачи State of the Union на телеканале CNN в воскресенье, 20 февраля.

В то же время глава Госдепа признал, что динамика событий, в том числе новость о продлении российско-белорусских учений, "говорит о том, что ситуация — очень серьезная, что мы находимся на грани вторжения".

"Мы сделаем все возможное, чтобы попытаться предотвратить его до того, как оно произойдет", — подчеркнул Блинкен. При этом он добавил, что Запад в равной степени готов и к военному сценарию. "Пока танки не тронутся, а самолеты не взлетят, мы будем использовать любую возможность и каждую минуту, чтобы удостовериться в возможности посредством дипломатии отговорить президента" РФ Владимира Путина от дальнейшей эскалации, указал Энтони Блинкен.

Президент США Джо Байден также готов к взаимодействию с Путиным "в любое время, в любом формате, если это может помочь предотвратить войну", резюмировал госсекретарь.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности призвали страны Запада ввести как минимум часть новых санкций в отношении России, не дожидаясь возможного нападения на Украину.

Эскалация конфликта с Россией

20 февраля министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что российские войска останутся в стране в связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации" в Донбассе. Власти в Минске неоднократно заверяли, что по окончании учений "Союзная решимость — 2022" страну покинут все российские солдаты и боевая техника, а Москва 15 февраля утверждала о выводе части участников маневров.

За последние двое суток резко усилилась напряженность в конфликте России и Украины. В мониторинговой миссии ОБСЕ только за 19 февраля насчитали более 1500 нарушений режима прекращения огня. Президент США Джо Байден уверен в том, что Кремль уже принял решение о вторжении, в том числе намерен захватить Киев. По данным западных спецслужб, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих. Москва утверждает, что не планирует нападение.