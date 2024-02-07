Блинкен обсуждает прекращение огня в Газе с израильскими властями

Встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом и президентом Ицхаком Герцогом проходят через день после того, как Блинкен заявил, что лидеры ХАМАС дали свой ответ на предложение.

В беседе с журналистами в столице Катара Дохе Блинкен сказал, что США активно изучают ответ и что он был передан Израилю.

"Мы будем работать максимально упорно, чтобы достичь соглашения, чтобы мы могли идти дальше не только с возобновленным, но и расширенным соглашением по заложникам и всем позитивным вещам, которое оно принесет", – сказал Блинкен.

Между тем Армия обороны Израиля подтвердила смерть 31 заложника, захваченного боевиками палестинского движения ХАМАС (признано террористическим в США и ЕС) во время или после нападения на Израиль 7 октября.

Ранее власти Израиля предполагали, что в секторе Газа всё ещё удерживаются живыми более 130 заложников, как израильтян, так и иностранцев. Однако, по всей видимости, в живых остаются меньше 100.