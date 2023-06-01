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Украина на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдёт в июле, может ожидать "мощный пакет поддержки". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в столице Норвегии Осло. Подробностей он не привёл.
Antony‘is Blinkenas
Antony‘is Blinkenas
© Reuters / Scanpix

Ранее ряд СМИ писал, что союзники по НАТО обсуждают возможность предоставления Украине неких гарантий безопасности – по примеру сотрудничества США с Израилем. Представители стран НАТО говорят, что двери союза для Киева открыты, но вступление Украины в него вряд ли возможно, пока продолжается война с Россией. Эту позицию в четверг ещё раз подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок.

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В Киеве настаивают на том, чтобы на саммите в Вильнюсе были приняты некие принципиальные решения о том, каким будет путь Украины в союз. Такой же точки зрения придерживается ряд стран НАТО, в частности Польша и страны Балтии. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, отметил, что Украина готова вступить в НАТО, но её принятие зависит от союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг вновь заявил, что у России нет права вето на вступление той или иной страны в союз. При этом он подчеркнул, что НАТО, хотя его страны и предоставляют Украине помощь, не участвует в войне с Россией и не стремится к ней. Отказ от принятия Украины в НАТО был одним из основных требований Москвы.

Ещё одной темой обсуждений в Осло было возможное вступление в НАТО Швеции. Блинкен выразил надежду, что этот вопрос можно решить ещё до саммита в Вильнюсе. Столтенберг в ближайшее время отправится в Турцию, где обсудит вопрос вступления Швеции в союз с президентом Реджепом Эрдоганом. Только две страны – Венгрия и Турция – ещё не ратифицировали документы о вступлении Швеции в НАТО.

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Радио Свобода
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