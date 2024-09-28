Блинкен: Китай подпитывает „военную машину“ Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в искренности заявлений Китая о намерениях достичь мира в Украине. Экспортируя в Россию товары, усиливающие ее военно-промышленный комплекс, Пекин лишь подпитывает „военную машину“ президента РФ Владимира Путина, заявил дипломат на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября.

„Когда Пекин, с одной стороны, заявляет, что хочет мира и прекращения конфликта, а с другой - позволяет своим компаниям осуществлять действия, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию, одно с другим не сходится“, - заметил глава внешнеполитического ведомства США. Он уточнил, что из Китая поставляются 70% станков и 90% микроэлектроники, которые Россия импортирует в том числе для производства бронетехники и ракет.