Блинкен: Истребители F-16 на пути в Украину прямо сейчас

По словам госсекретаря, это самолеты из Дании и Нидерландов.

„F-16 в пути, это происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Они будут летать в небе над Украиной этим летом“, - сказал Блинкен.

В пресс-релизе Белого Дома сообщается, что правительства Дании и Нидерландов при поддержке США передают Украине F-16 американского производства.

„Сейчас идет процесс передачи этих F-16, и Украина начнет летать на F-16 уже этим летом. На данный момент мы не можем предоставить дополнительные подробности из-за соображений оперативной безопасности“, - говорится в заявлении.