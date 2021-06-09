Вашингтон работает с Берлином, пытаясь смягчить любые последствия завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом во вторник, 8 июня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, не исключив, что в отношении участников проекта могут быть введены дополнительные санкции.
По словам Блинкена, сотрудничество с Германией в этом вопросе является продуктивным. "Мы хотим убедиться, что европейцы предпримут необходимые шаги для защиты, смягчения, устранения любых негативных последствий прохождения газа по этому трубопроводу", - подчеркнул глава Госдепартамента США на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената.
Блинкен указал, что строительства трубопровода, как ожидается, будет завершено, поскольку оно уже почти закончено, но добавил: "Между физическим завершением строительства трубопровода и его вводом в эксплуатацию есть разница".
В середине мая администрация президента США Джо Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал это решение Вашингтона, назвав его шагом навстречу Берлину.
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